Нальчик, 19 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии утверждено обвинительное заключение в отношении местного «вора в законе». Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и еще ряде преступлений, в числе которых незаконное хранение наркотиков и оружия, а также причинении легкого вреда здоровью гражданина, сообщили 19 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

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Как установлено в ходе следствия, гражданин Т. «в соответствии с традициями уголовно-преступной среды в 2019 году получил высшее положение в криминальной иерархии». До этого с января 2018 года он выполнял роль «смотрящего» на территории Кабардино-Балкарии.

Т. пользовался у лиц криминального сообщества непререкаемым авторитетом и контролировал их деятельность плоть до своего задержания. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, обвиняемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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