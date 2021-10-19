Омск, 19 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 398 случаев заражения коронавирусом, в том числе 306 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки в Омской области выздоровели 384 человека, скончались девять ковид-пациентов.

Общее число выздоровевших в регионе — 72 497 человек. За весь период пандемии выявлено 91 709 случаев COVID-19, скончались 2353 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в регионе выявили 396 носителей коронавируса.