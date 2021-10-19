Ярославль, , 12:22 — REGNUM Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов возмутился качеством доклада об исполнении нацпроекта «Демография» в Ярославле и назвал представленную информацию неуважением к муниципалитету. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Горохов (справа) и Артур Ефремов City-yaroslavl.ru

Вопрос о строительстве новых детских садов в Ярославле за счет средств нацпроекта «Демография» был вынесен на рассмотрение комиссии муниципалитета по социальной политике. Докладывал заказчик работ — директор «Агентства по строительству» мэрии Ярославля Виталий Кук. Однако после его короткого выступления слово взял председатель муниципалитета.

Ефремов был крайне удивлён, что материалы об исполнении нацпроекта заняли меньше страницы текста. По сути депутатам дали лишь перечень построенных и строящихся объектов. Ранее исполнительная власть готовила обширную аналитическую записку, которая позволяла депутатам задавать мотивированные вопросы.

«Уже в течение четырёх лет большая работа проводится, но тем не менее, в таком виде нам информацию предоставлять?! О глобальном, серьёзнейшем нацпроекте на пол листа информация. Я бываю на общегородских совещаниях, когда вы только по одному объекту 10 листов презентации пишете, когда начали, когда закончили, на каком этапе. Это неуважение к муниципалитету. Вот я ознакомился с документами. Серьёзнейший национальный проект. А вы нам прост отписку. Даже не на бланке агентства», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Коллегу поддержал и председатель комиссии по социальной политике Илья Горохов. В итоге решено вопрос повторно рассмотреть на следующем заседании комиссии. В «Агентстве по строительству» обещают дополнить доклад и подготовить презентацию.