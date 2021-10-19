Киев, 19 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Возвращение районных советов в Киеве пообещал инициировать киевский мэр Виталий Кличко. Он написал об этом 19 октября на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве и уже на одной из ближайших сессий Киевсовет его рассмотрит», — говорится в сообщении украинского столичного градоначальника.

Также он попросил все фракции и каждого депутата Киевсовета «проявить мудрость и мужество» в этом вопросе и отметил, что районные советы в Киевле были упразднены экс-президентом Украины Виктором Януковичем в 2010 году.

Кроме того, Виталий Кличко добавил, что в настоящее время политики и чиновники самого высокого уровня делают попытки контролировать столицу Украины и ввиду этого возвращение райсоветов, по его мнению, является усилением децентрализации и «европейским путем развития» для Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что контрольный пункт пропуска (КПП) «Чаплинка», расположенный на границе с Украиной на въезде в Крым, прекращает свою работу.