Севастополь, 19 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Проверку информации о смерти пациента, не дождавшегося приезда скорой помощи, начала прокуратура Севастополя 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Mos03.ru Скорая помощь

Ранее СМИ сообщили, что в селе Орлиное скончался мужчина, по утверждению его родных, бригада скорой прибыла спустя шесть часов после вызова.

«В связи с публикацией в средствах массовой информации сообщения, свидетельствующего о нарушении прав гражданина на охрану здоровья, неоказании своевременной медицинской помощи и наступлении смерти человека, прокуратурой города организована проверка исполнения требований законодательства в рассматриваемой сфере», — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство намерено дать оценка деятельности работников учреждений здравоохранения города Севастополя и принять меры прокурорского реагирования при наличии оснований.