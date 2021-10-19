Тамбов, 19 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Тамбовской области с 1 ноября расширят список учреждений и предприятий, которые можно будет посещать только при наличии QR-кодов, сообщает ИА REGNUM.

QR-код

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Посещать бани, сауны, солярии, музеи, кинотеатры, концерты и публичные выступления, останавливаться в гостиницах и санаториях можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 либо QR-кода о вакцинации, справки или QR-кода о перенесенной не более полугода назад болезни, отрицательного ПЦР-теста давностью не более трёх суток.

Один из этих документов нужно будет предъявлять всем совершеннолетним гражданам. У детей до 18 лет их требовать не будут.