Джакарта, 19 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что из десяти богатых людей в Индонезии лишь один является мусульманином, сообщает CNN Indonesia.

(сс) muhammad adil Женщины в масках. Индонезия

С другой стороны, из ста бедняков 90% — мусульмане.

По словам вице-президента Индонезии, эта проблема является единственным недостатком экономической активности. Правительство должно продвигать национальную экономику и в то же время не должно закрываться от исламской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному SMRC, большинство респондентов в Индонезии удовлетворены работой президента Джоко Видодо.