В Индонезии на десять богатых людей приходится лишь один мусульманин
Джакарта, 19 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что из десяти богатых людей в Индонезии лишь один является мусульманином, сообщает CNN Indonesia.
(сс) muhammad adil
Женщины в масках. Индонезия
С другой стороны, из ста бедняков 90% — мусульмане.
По словам вице-президента Индонезии, эта проблема является единственным недостатком экономической активности. Правительство должно продвигать национальную экономику и в то же время не должно закрываться от исламской экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному SMRC, большинство респондентов в Индонезии удовлетворены работой президента Джоко Видодо.