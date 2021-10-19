Ещё 18 пациентов с коронавирусом скончались в Чувашии
Чебоксары, 19 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Чувашии резко выросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом — со 118 по итогам 17 октября до 131 за 18 октября. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По официальным данным на 19 октября, с начала пандемии в Чувашии заразились коронавирусом 35 953 жителя, в том числе за последние сутки выявлен 131 носитель инфекции.
Напомним, что сутками ранее было подтверждено 118 случаев заражения SARS-CoV-2, до этого двое суток подряд выявляли по 122 случая.
Победили болезнь 31 867 ковид-пациентов, из них за последние сутки вылечились девять человек. Таким образом, доля выздоровевших составляет 88,63%.
От осложнений, вызванных после заражения коронавирусом, в Чувашии скончались 2560 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки умерли 18 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашию поступили 1560 доз вакцины «КовиВак».