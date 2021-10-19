Минтруд назвал число жителей России на «удалёнке»
Москва, 19 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Около трёх миллионов работников в России трудятся в удалённом формате в условиях пандемии коронавируса. Об этом на форуме «Ответственный бизнес — на пути к устойчивому развитию» заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Павел Редин ИА Красная Весна
Удаленная работа
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«В целом формат удалённой, дистанционной занятости востребован сейчас на рынке труда. Даже несмотря на снятие части ограничений пандемийных, около трех миллионов сотрудников продолжают трудиться в этом формате», — сказал Котяков.
По его словам, в 2020 году в Трудовой кодекс РФ были приняты поправки, регулирующие возможность дистанционной работы.