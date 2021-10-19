Ньон, Швейцария, 19 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Иванов назначен на матч группового этапа Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и бельгийским «Антверпеном». Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Помогать Иванову будут лайнсмены Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервным рефери назначен Кирилл Левников.

За систему видеоповторов VAR будут отвечать Владимир Москалёв и Алексей Лунёв.

Матч группы D «Фенербахче» — «Антверпен» состоится 21 октября в Стамбуле.

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