Киев, , 12:11 — REGNUM Украинский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», подготовленный для урегулирования принципов госуправления и правосудия во время реинтеграции Донбасса, следует изменить, говорится в заключении Венецианской комиссии. Об этом сообщает 19 октября издание «Европейская правда», ссылаясь на текст заключения.

Шахта. Донбасс Андрей Бутко

Так, в Венецианской комиссии указали на размытость норм закона, который предлагает лишь общие правовые рамки для различных мероприятий переходного периода. Предсказать то, как повлияет это закон в реальности, нельзя.

Эксперты также отметили, что из документа следует убрать положения по вопросам вооруженных конфликтов, которые «отражают только украинское прочтение международного права».

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Они в числе прочего призвали привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с так называемой временной оккупацией, а также уточнить положение о люстрации. Ещё в комиссии предложили отразить в проекте «особый конституционный статус» Крыма и Севастополя.

Венецианская комиссия — это созданный в 1990 году при Совете Европы консультативный орган по конституционному праву.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». В документе Россия именуется «агрессором» и «оккупантом», а все, по мнению Киева, подконтрольные Москве вооруженные группы — «оккупационными силами».

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