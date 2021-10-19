Махачкала, 19 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Отменять ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, в Дагестане не планируют. Напротив, власти республики рассматривают возможность их ужесточения, вплоть до введения QR-кодов. Об этом по итогам очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

«По некоторым направлениям даже появятся дополнительные (меры), вплоть до введения QR-кодов для определенных категорий граждан — для входа в спортивные, культурные учреждения и заведения общепита. Во всяком случае, о такой необходимости сказал сегодня главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов» , — написал Меликов на своей странице в Instagram.

В пресс-службе главы субъекта РФ также рассказали, что в ходе заседания оперштаба глава регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов предложил ввести такие меры ограничения, как перевод невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим работы, а также проработать вопрос введения QR-кода при посещении ряда учреждений.

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Сергей Меликов поручил до конца текущей недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.