Салехард, 19 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. На Ямале 19 октября для 380 пассажиров задерживаются вылеты авиарейсов из Салехарда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Yamal.aero Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Ямал»

Задержка происходит по причине тумана в аэропорту Салехарда. Воздушное судно авиакомпании «Ямал», выполняющее регулярный рейс сообщением Москва — Салехард, произвёл посадку на запасной аэродром в Надыме.

В связи с неприбытием воздушных судов задерживаются регулярные рейсы авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Москву, Тюмень и Омск.

Представитель авиакомпании в соответствии с федеральными авиационными правилами оказывает пассажирам положенные услуги.