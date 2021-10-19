Калуга, 19 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Калуге на сегодняшний день спилено более тысячи больных и засохших американских клёнов, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в управлении городского хозяйства.

Спиленное дерево

В 2020 году в Калуге был введен карантин в связи с поражением весьма распространённых в городе американских клёнов злостным вредителем — ясеневой златкой. Согласно карантинным требованиям, коммунальщикам необходимо спилить и утилизовать более шести тысяч деревьев, которые попали в зону поражения златкой. Жук поражает кору, крону дерева, а листья быстро засыхают. Единственный способ борьбы с опасным вредителем — санитарная вырубка, а также своевременный вывоз и уничтожение поврежденных стволов. Одновременно продолжаются и плановые работы по опиловке старых сухих деревьев, угрожающих безопасности граждан, а также безопасности дорожного движения. В 2022 году эта работа будет продолжена.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов считает, что заболевание деревьями златкой в Центральной России весьма распространено.

«Калугу тоже эта беда не миновала, от них многие деревья засыхают, становятся опасными для горожан, потребуется привлечение дополнительных финансовых средств и сторонних организаций, чтобы как можно быстрее спилить все эти деревья больные и погибшие. В первую очередь, в местах расположения школ и детских садов. Мы ввели соответствующий карантинный режим, поскольку это насекомое постоянно распространяется, поражая деревья только одного вида. Что ж, будем сажать новые, более устойчивые к вредителю деревья, никуда от этого не денешься», — отметил Дмитрий Денисов.