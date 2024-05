Лондон, 19 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Актриса Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд в фильмах о Гарри Поттере, готовится опубликовать свою первую книгу. Об этом 19 октября пишет издание Е!

Скриншот с YouTube Эванна Линч

Мемуары Линч будут называться The Opposite of Butterfly Hunting: The Tragedy and The Glory of Growing Up («Обратная сторона охоты на бабочек. Трагедия и торжество взросления»). В книге актриса хочет показать фанатам истинную себя, а не экранный образ, а также рассказать об анорексии, с которой боролась в подростковом возрасте.

Добавим, что дата выхода книги Эванны Линч пока неизвестна. Актриса отметила, что уже отправила экземпляры мемуаров коллеге Эмме Уотсон и писательнице Джоан Роулинг.