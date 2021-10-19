Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии стремятся перехватить власть в стране с помощью выборов, а не революции. Об том 19 октября сказал журналистам член политсовета партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Заал Удумашвили.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

Он прокомментировал обвинения со стороны руководства правящей партии «Грузинская мечта» в подготовке революционного сценария для захвата власти.

«Разговоры о революции мы слышим от «рузинской мечты» с 2012 года, то запасаемся шинами в штабе партии, то строим где-то баррикады, — сказал Удумашвили. — Вы ведь видели, не могу сказать, что спокойно, но избирательной борьбой мы достигли, что в 20 муниципалитетах будет второй тур».

Представитель ЕНД отметил, что его партия собирается мирно проводить свою политику. Ее целью является создание в Грузии коалиционного правительства с участием большого количества оппозиционных партий.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила больше всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест. На втором туре будут избирать мэров в пяти городах и 15 муниципалитетах.

Стоит также отметить, что партия ЕНД в 2003 году пришла к власти в Грузии благодаря государственному перевороту, который также называет «революция роз».

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