Уфа, 19 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. 664 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что всего в регионе выявили 78 137 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 67 571 человек, в том числе 458 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в Башкирии за сутки конституировали смерть 35 пациентов с COVID-19.

Прививку от этой инфекции получили 1 457 073 человека, завершили вакцинацию 1 263 998 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 октября в республике за сутки выявили 660 носителей коронавируса.