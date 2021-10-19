Ташкент, 19 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. За счет новых проектов в ближайшие пять лет экспорт Ташкентской области Узбекистана может увеличиться более чем в два раза и достичь 2,6 миллиарда долларов. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Айдемир Кулунтаев Деловой центр. Ташкент

В сообщении говорится, что в ходе визита главы страны Шавката Мирзиёева в Ташкентскую область, отмечен большой потенциал региона в сфере туризма.

«Так, регион благоприятен как для летнего, так и зимнего туризма. Поэтому планируется разработать специальную программу по туризму в области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря инвестициям в 1 миллиард долларов в создание дополнительных туристических зон в Амирсае, Чимгане, Чарвакском водохранилище и вокруг Ташкентского моря, в горной местности Ахангарана и Ангрена можно создать 80 тысяч рабочих мест.