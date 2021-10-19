Ульяновск, 19 октября 2021, 12:02 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 19 октября, руководству региона представлен вновь назначенный руководитель главного управления МЧС Михаил Осокин, который ранее руководил ведомством по Ямало-Ненецкому автономному округу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
Нового главного спасателя Ульяновской области представил губернатору Алексею Русских замглавы МЧС России Николай Гречушкин. На встрече были обсуждены вопросы совместной работы в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности.
Также глава ГУ МЧС по Ульяновской области был представлен главному федеральному инспектору по региону Юрию Кулику, первому вице-губернатору Александру Костомарову.
Отметим, что Михаил Осокин до перехода в Ульяновскую область три года руководил управлением МЧС по ЯНАО.
Справка ИА REGNUM. Михаил Юрьевич Осокин родился 13 июня 1974 года в Сызрани Самарской области. Выпускник Ульяновского высшего военно-технического училища имени Богдана Хмельницкого. Имеет медали МЧС России и другие награды.
Свою карьеру начал в 1996 года на посту начальника службы горючего и смазочных материалов 4 центральных офицерских курсов защитных ракетных войск ПВО, где проработал три года. Затем год трудился в 61-м отдельном механизированном батальоне. В 2004 году перешёл в ГУ МЧС по Ульяновской области, где прошёл путь от старшего офицера отдела до первого заместителя начальника управления. В 2018 — 2021 годы работал начальником ГУ МЧС России по ЯНАО.
Женат, воспитывает двух дочерей.