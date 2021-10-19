Ульяновск, 19 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 19 октября, руководству региона представлен вновь назначенный руководитель главного управления МЧС Михаил Осокин, который ранее руководил ведомством по Ямало-Ненецкому автономному округу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

73.mchs.gov.ru Михаил Осокин

Нового главного спасателя Ульяновской области представил губернатору Алексею Русских замглавы МЧС России Николай Гречушкин. На встрече были обсуждены вопросы совместной работы в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности.

Также глава ГУ МЧС по Ульяновской области был представлен главному федеральному инспектору по региону Юрию Кулику, первому вице-губернатору Александру Костомарову.

Отметим, что Михаил Осокин до перехода в Ульяновскую область три года руководил управлением МЧС по ЯНАО.