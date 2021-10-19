Киев, , 11:59 — REGNUM Контрольный пункт пропуска (КПП) «Чаплинка», расположенный на границе с Украиной на въезде в Крым, прекращает свою работу. Об этом 19 октября сообщили в Херсонском пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины.

Граница. Украина Dpsu.gov.ua

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В сообщении погранотряда в Facebook поясняется, что такое решение принято в соответствии с распоряжением Херсонской областной администрации.

«Сегодня, 19 октября 2021 года, с 00:00, пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» прекращается в связи с его нефункциональностью», — заявили в погранотряде.

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При этом отмечается, что пересечь границу можно через пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар», они продолжают работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что смерть близкого человека является единственной уважительной причиной, по которой жители Крыма могут выезжать на Украину во время пандемии коронавируса.