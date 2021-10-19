Махачкала, 19 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Ситуация в Дагестане по коронавирусу остается непростой. В республике вновь растет число заболевших и умерших. Ужасающей назвал статистику по числу случаев летального исхода глава республики Сергей Меликов.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

«Стало больше вызовов скорой помощи, увеличивается количество коек, растет число пациентов с тяжелыми формами заболевания, сохраняются высокие показатели смертности. Только за последнюю неделю мы потеряли 74 человека… Статистика ужасающая» , — написал глава региона по итогам заседания оперативного штаба на своей странице в соцсети Instagram.

Причиной такой ситуации Меликов назвал низкий уровень вакцинации. Он призвал всех жителей республики привиться от коронавируса, отметив, что «время для сомнений прошло».

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Напомним, в Дагестане к 15 октября привились от коронавируса более 471 тыс. жителей, что составляет около 21% населения.