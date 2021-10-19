Ташкент, 19 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет в Ташкентской области Узбекистана планируется реализовать 8 тыс. крупных, средних и малых инвестиционных проектов на сумму 20 миллиардов долларов. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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В сообщении говорится, что это позволит создать в регионе более 180 тысяч постоянных рабочих мест.

«В частности, в Алмалыке, Ангрене и Ахангаране будет организованы крупный медный кластер. Города Чирчик и Алмалык будут превращены в центр инновационной химической промышленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый литейный комплекс будет запущен на Узбекском металлургическом комбинате в Бекабаде, его мощностью увеличится в два раза. Начнется освоение 27 миллионов тонн железной руды в Паркентском районе.

«Существуют планы по реализации 150 проектов на сумму 1,3 миллиарда долларов в отрасли строительных материалов, 30 проектов на 750 миллионов долларов в фармацевтической промышленности, 90 проектов на 420 миллионов долларов в текстильном секторе и 40 проектов на 300 миллионов долларов в электротехнической промышленности», — говорится в сообщении.