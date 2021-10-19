Москва, , 11:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, почему Турции нет места в Совбезе, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

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«Надо, видите ли, ему расширить Совет безопасности, чтобы, видимо, и он принимал участие в судьбах мира. Эрдоган забыл, как был создан Совет безопасности — страны победительницы, а Турция — проигравшая страна, и Первая мировая война и Вторая», — сказал Жириновский.

«Куда он лезет, Эрдоган, в Совбез! Там те, кто победил в последней самой большой страшной войне!» — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил о необходимости расширить состав Совбеза ООН с 15 до 20 членов. Одновременно он призвал к снижению роли «горстки стран — победителей во Второй мировой войне».

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