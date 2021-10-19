Благовещенск, , 12:06 — REGNUM В Приамурье назначили трёх заместителей правительства, двух министров и советника на общественных началах. О кадровых перестановках корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона.

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Выполнять функции зампредов будут министр сельского хозяйства региона Олег Турков, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов и Павел Пузанов, ранее работавший директором регионального агентства по привлечению инвестиций.

В ведении Алексея Севостьянова будет деятельность министерства природных ресурсов региона и управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Олег Турков помимо сельского хозяйства также будет курировать управления ветеринарии и государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. На 32-летнего Павла Пузанова — самого молодого зампреда в правительстве региона — возложена ответственность за работу министерств экономического развития, внешних связей, а также цифрового развития и связи.

Министром экономики назначена ранее работавшая заместителем в этом ведомстве Оксана Кукшенёва, министром цифрового развития и связи — Денис Земнухов, который до этого дня был исполняющим обязанности руководителя в министерстве. Александр Нестеренко, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства области, получил должность советника на общественных началах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кадровые перестановки произошли в правительстве Якутии. Там поменяли руководителей департамента внутренней политики республики и ведомства, курирующего вопросы местного самоуправления. Кроме того, добровольно свою должность покинул министр образования региона.