Уфа, 19 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Экс-чиновника администрации Уфимского района Башкирии обвинили в предоставлении подложного диплома при устройстве на работу. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции сотрудники прокуратуры Уфимского района установили, что летом 2019 года на должность замначальника юридического отдела управления правового обеспечения и земельных отношений администрации этого района был назначен местный житель, который предъявил подложный диплом Московского государственного строительного университета.

«С июля 2021 года он исполнял обязанности начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности — главного архитектора администрации Уфимского района», — говорится в сообщении пресс-служба.

Отмечается, что после проведения проверки, чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данному факту в отношении экс-чиновника был возбуждено уголовное дело по признакам приобретения, хранения в целях использования, использования поддельного официального документа. Расследование дела продолжается.