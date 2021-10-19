Салехард, 19 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Ямальское предприятие более двух лет бесконтрольно загрязняло воздух Салехарда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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Прокурорская проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды АО «Салехарддорстрой» установила, что предприятие эксплуатирует асфальто-бетонный завод на территории города, выбрасывая в атмосферный воздух загрязняющие вещества. При этом завод более двух лет эксплуатировался без постановки на государственный учёт для отслеживания объёма выбросов вредных веществ.

в отношении предприятия было возбуждено административное дело по статье 8.46 КоАП РФ («Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»). По решению суда АО «Салехарддорстрой» оштрафовано на 30 тыс. рублей.