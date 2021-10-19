Джакарта, 19 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному SMRC, большинство респондентов в Индонезии удовлетворены работой президента Джоко Видодо, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

По данным опроса, 68,5% респондентов в Индонезии довольны работой президента, а 29% выразили недовольство.

Опрос показал, что 11,8% респондентов в Индонезии довольны работой президента, 56,7% вполне довольны работой главы государства, 23,5% недовольны, 6% совсем недовольны и 2% жителей не знали, что ответить.

В марте и мае 2021 года политику президента Индонезии поддерживали 77% и 75,7% респондентов.

Опрос проводился с 15 по 21 сентября 2021 года.