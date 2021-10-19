Ташкент, 19 октября 2021, 11:55 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Ташкентской области сообщил о планах по созданию 450 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«Главными целями пятилетней программы программы для Ташкентской области определены обучение 100 тысяч молодых людей современным профессиям, создание не менее 450 тысяч рабочих мест во всех сферах», — отметил президент.
Он также сообщил, что в планах увеличение доходов населения области минимум в два раза и сокращение бедности, создание достойных условий жизни в каждой махалле (большой квартал, территория).