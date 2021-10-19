Ташкент, , 11:55 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Ташкентской области сообщил о планах по созданию 450 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Главными целями пятилетней программы программы для Ташкентской области определены обучение 100 тысяч молодых людей современным профессиям, создание не менее 450 тысяч рабочих мест во всех сферах», — отметил президент.

Он также сообщил, что в планах увеличение доходов населения области минимум в два раза и сокращение бедности, создание достойных условий жизни в каждой махалле (большой квартал, территория).