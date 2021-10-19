Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В рамках нацпроекта «Образование» новые «Точки роста» торжественно открылись на Камчатке в Атласовской средней школе Мильковского района и в школе поселка Вулканного Елизовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в краевом правительстве.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле стартовал проект «Точки роста»

Читайте также: В 29 школах Приамурья открыли «Точки роста»

Образовательные центры оборудованы цифровыми лабораториями для проведения практических занятий по биологии, химии, физике. Школьники получили возможность получать новые знания с помощью проведения современных экспериментов.

«В работу «Точек роста» включаются инициативные педагоги нашей школы, которые прошли обучение и теперь готовы поддержать интерес ребят к учебе и научно-техническому творчеству. Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности», — рассказал директор средней школы Вулканного городского поселения Максим Каулин.

В новом учебном году на Камчатке в школах на селе и малых городов открыли уже 10 центров образования «Точка роста».

«Вклад молодых людей в развитие современного машиностроения может быть очень весомым, если государство продолжит формировать отечественные школьные «точки роста», а далее через технологические платформы или российские наукограды масштабировать этот опыт», — отметил член штаба ОНФ, заместитель генерального директора ООО «Дивизион Эльбрус» Анзор Тхамоков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области количество центров «Точка роста» возросло до 97. В новом учебном году заработали 29 новых образовательных объектов такого формата.