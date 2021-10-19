Киев, 19 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Свои требования представителю офиса президента Украины Владимира Зеленского передали участники ряда украинских ветеранских организаций, ранее вышедшие на митинг в Киеве возле президентского офиса. Об этом 19 октября сообщает РИА Новости.

Pixabay.com Акция протеста

Уточняется, что во время акции представитель офиса Зеленского вышла к протестующим, и они передали ей свои требования в письменном виде.

При этом представитель президентского офиса пригласила руководителя Украинского союза ветеранов Афганистана на переговоры, на которых будут присутствовать представители министерств, руководителей которых потребовали уволить участники акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что митинг в защиту своих прав проводят около офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве участники ряда украинских ветеранских организаций.