Красноярск, 19 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 23 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом 19 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 6256 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 504 носителя коронавируса, выздоровели 405 человек.