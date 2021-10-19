Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 23 человека
Красноярск, 19 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 23 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом 19 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
(сс) mos.ru. Евгений Самарин
Врач
Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»
С начала пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 6256 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 504 носителя коронавируса, выздоровели 405 человек.