19 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Пока опасения лидеров ЕС, что Союз будет наводнен беженцами из Афганистана, не оправдались, однако призыв к единой и заслуживающей доверия политике в этом вопросе — оправдан, пишет Никос Констандарас в греческой газете To Vima.

Климент Александров, , 13:34 — REGNUM Массовое перемещение людей, будь то беженцы или просто искатели лучшей доли, — это неизбежная часть жизни. От первых людей, которые распространились по Земле, и до нас самих наш вид находится в постоянном движении. И точно так же естественно, что, когда новые группы населения сталкиваются с людьми, которые уже существуют в этих краях, это вызывает напряженность и бедствия.

Миграция людей Иван Шилов © ИА REGNUM

Естественный поток переселенцев приобретает еще более опасные размеры, когда проблемы не решаются на основе логики, а бросаются в топку политических противоречий. При таком подходе поступают несправедливо с теми, кто нуждается в помощи, теряются возможности для иммигрантов и «туземцев», общество отравляется, и в нем образуются расколы, которые будут преследовать его долгие годы. Мир достиг точки, когда вопросы миграции и убежища настолько связаны с условиями внутриполитического разногласия, что мы забываем суть вопроса: найти способ решить эту проблему наилучшим образом, без ослепляющих нас политических аспектов.

Давайте посмотрим на пример многострадального народа Афганистана. Никто не может оспаривать необходимость того, чтобы люди спасались от жестокого режима, который погружает страну в новые темные века. Еще до нынешнего краха война и бедность выталкивали людей за границу. По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, только в Греции проживает около 31 000 человек из Афганистана (данные за июль), 62% из которых — женщины и дети. Кроме того, 32% детей без сопровождения, прибывших в Грецию к концу июля, родом из Афганистана. Они уехали еще до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили страну.

Беженцы un.org

Ведомства ЕС обнаружили, что в последнее время не было значительного увеличения исхода из Афганистана. Это может быть связано со страхом и репрессивными мерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ); возможно, с усиленными мерами безопасности, принятыми Турцией на ее восточных границах; возможно, с помощью, которую предлагают ЕС и другие страны, принимающим беженцев. Пока опасения лидеров ЕС, что Союз будет наводнен беженцами из Афганистана, не оправдались, однако призыв к единой и заслуживающей доверия политике в этом вопросе — оправдан.

Суть в том, что в ЕС должны создать устойчивую и справедливую основу для иммиграции и убежища, систему, которая предложила бы четкие критерии для принятия человека и определила, какие условия жизни являются достойными для прибывающих. ЕС должен иметь возможность надлежащим образом охранять свои границы и вместе с тем создавать возможности для безопасной миграции и убежища. Те, кто заявляет, что прибывающие в ЕС должны приезжать на законных основаниях («как мы, когда мы приехали в качестве мигрантов»), не объясняют, как те, кто разыскивается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вообще могут уехать из Афганистана на законных основаниях.

Причины, по которым ЕС затрудняется создать общую безопасную структуру обращения с беженцами, известны: это разное отношение к вопросу. Некоторые правительства отказываются участвовать, а некоторые страны имеют гораздо больший вес в Союзе, чем другие. Это вызывает напряженность в ЕС и задерживает решение вопроса. В Греции, к примеру, видно, что всё, что делает правительство, проходит через огонь и воду всех политических и социальных групп. Ксенофобы говорят, что власть не делает все, что может, чтобы полностью остановить поток мигрантов и беженцев; лоялисты уверяют, что правительство всё делает идеально; левые осуждают то, что делает власть, представляя это как «крайне правое»; активисты осуждают всё, что связано с контролем и ограничением потоков мигрантов и беженцев. Внутри такой поляризации всё нивелируется, выравнивается — гостеприимство и привязанность, неформальные «репатриации», проблемы с жильем и питанием, беззаконие, безразличие. Каждый может выбирать сам, что его особенно возмущает.

Сирийские беженцы в Греции Mstyslav Chernov

Во всей этой суматохе опросы естественным образом обнаруживают, что миграция является одной из самых значительных угроз, которые беспокоят граждан. Если учесть, что общее число мигрантов и беженцев, прибывших в Грецию в этом году, составляет всего 6462 человека, становится ясно, что сама по себе проблема не оправдывает такой напряженности. Ожесточенная политическая полемика по этому поводу и тот факт, что особо серьезные проблемы появились в местах, где в течение длительного времени существовала большая концентрация людей (например, на островах Эгейского моря и в районах Афин), способствуют формированию имиджа граждан.

Миграция — один из главных вопросов, по которому между политическими партиями должны проводиться базовые консультации. Очевидно, что публичные дебаты не отражают чувств большинства греков, тех, кто и в иностранце видят частичку себя.

Каждый лучше понял бы реальность, если бы смог встретиться с группой из шести женщин — все они члены парламента Афганистана, — которые покинули свою страну и несколько недель назад находились в Греции. Их доброта, благодарность, которую они выразили нашей стране, их тоска по родине, которую они потеряли, по надеждам, которые превратились в руины, являются фигурами трагедии, которая в какой-то момент затрагивает всех нас.