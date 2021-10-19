Томск, 19 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,21, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 45 751. К настоящему времени от COVID-19 излечились 37 672 человек, в том числе 51 за последние сутки.

По состоянию на 19 октября, занятость коечного фонда в ковидных стационарах области превысила 80%.