Вашингтон, 19 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Пентагоне прокомментировали визит главы минобороны США в Грузию

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Грузию подтвердил, что Вашингтон «непоколебимо» поддерживает Тбилиси. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы Пентагона, обнародованном 19 октября.

В американском военном ведомстве подвели итоги визита Остина в Грузию, который состоялся 18 октября.

«На встречах министр обороны обсудил ситуацию по безопасности, существующую в регионе, в частности, ту опасность, которая угрожает Грузии и Черноморскому региону со стороны России», — говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что минобороны США будет способствовать развитию оборонного потенциала Грузии. Также Вашингтон поддерживает евроатлантические устремления Тбилиси.

Стоит отметить, что после распада СССР Грузия проводит агрессивную политику в отношении Абхазии и Южной Осетии, народы которых не захотели входить в новое государство. Последнее нападение Грузии состоялось в августе 2008 года. Тогда грузинские войска атаковали Цхинвал и находящихся рядом российских миротворцев.