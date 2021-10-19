Калуга, 19 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Ещё три памятника природы регионального значения появилось на публичной кадастровой карте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ещё три памятника природы регионального значения появилось на калужской публичной кадастровой карте

Среди новых объектов на карте — карстовые пещеры в селе Кременское Медынского района, верховое болото Бережковское в Кировском районе и пойменные дубравы в Думиничском районе, в которые недавно были включены старичные озера, и участок реки Жиздры. Общая площадь этих особо охраняемых природных территорий составила более тысячи гектаров.

По состоянию на 19 октября, в Единый государственный реестр недвижимости внесено 102 из 148 природных объектов и комплексов, входящих в природно-заповедный фонд Калужской области. Полностью завершены кадастровые работы по особо охраняемым природным территориям регионального значения, расположенным в Жиздринском, Износковском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Мосальском, Сухиничском, Спас-Деменском, Ферзиковском районах и городе Обнинске. По остальным муниципальным образованиям работа по внесению сведений о границах и установленных режимах особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости продолжается.