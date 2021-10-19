Волгоград, 19 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Около 3,5 тысячи гектаров лесов уничтожено в 2021 году природными пожарами и в результате засухи в Волгоградской области.

Aviales.ru Горящий лес

По словам директора регионального Центра защиты леса Валерия Юрченко, больше всего пострадали насаждения в Арчединском (2,7 тысячи га), Серафимовичском (две тысячи га) и Михайловском (1,3 тыс. га) лесничествах, сообщает ТАСС.

В региональном управлении МЧС ИА REGNUM сообщили, что в октябре-ноябре 2021 года в рамках акции «Сохраним лес» планируется высадить около 40 тысяч деревьев.