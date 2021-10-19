Таймырский район, Красноярский край, 19 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту инцидента с вынужденной посадкой вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

По предварительным данным, около 13:30 по местному времени 19 октября из-за срабатывания сигнализации «пожар в двигателе» вертолёт вынужденно приземлился в 220 км от Норильска.

«На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено», — добавили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки сотрудники СК намерены установить все обстоятельства происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.