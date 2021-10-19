Москва, 19 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В прокуратуру Московского метрополитена поступило уголовное дело в отношении трёх мужчин, которые обвиняются в избиении молодого человека на станции метро «Текстильщики». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 19 октября.

Ysia.ru Прокуратура

По результатам рассмотрения материалов дела надзорное ведомство примет решение об утверждении обвинительного заключения. Подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

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Обвиняемые содержатся под стражей.

Напомним, инцидент случился вечером 12 октября в переполненном вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро. Женщина сделала замечание группе мужчин восточной внешности в возрасте 27, 30 и 36 лет. За нее заступились пассажиры, завязался словесный конфликт. Мужчины, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам. Конфликт смогли остановить только сотрудники полиции после прибытия поезда на станцию «Текстильщики».

Вечером 12 октября 2021 года в вагоне электропоезда Московского метрополитена обвиняемые проявили агрессию в отношении женщины. За пассажирку заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта обвиняемые, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё один подобный инцидент произошёл 4 октября. Приехавшие на заработки в Москву из Дагестана трое мужчин приставали к пассажиркам метро. За женщин заступился молодой человек. Хулиганы жестоко избили его.

В отношении дебоширов было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, которое позднее переквалифицировали на более тяжкую статью — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Также им придётся ответить перед правосудием и по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).