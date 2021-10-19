19 октября 2021 | Время чтения 6 мин

С одной стороны, Вашингтон должен сдерживать возможное нападение Китая, который хочет включить остров в свой состав, а с другой, он не может допустить объявления Тайбеем своей независимости — шага, который сделает войну почти неизбежной.

Максим Исаев, , 13:34 — REGNUM Характер нынешней эпохи с высокой долей вероятности будет во многом определяться тем, какие будут отношения между США и Китаем. В свою очередь решающим для этих отношений станет то, смогут ли обе страны по-прежнему избегать вооруженного конфликта из-за Тайваня. Тем не менее на фоне того, как всё больше вероятность такого столкновения, основной вопрос, на который придется отвечать Вашингтону и его партнерам, заключается в том, как предотвратить подобное развитие событий и не пожертвовать жизненно важными интересами, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 19 октября в The Strategist.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Концептуальное построение всегда имеет решающее значение для внешней политики. И этот случай не исключение. Есть проблемы и есть ситуации. Проблемы в принципе решаемы. Ситуации в лучшем случае можно поддерживать в стабильном состоянии. Тайвань — это ситуация. Попытки рассматривать его как решаемую проблему не только чреваты провалом, но, скорее всего, приведут к конфликту, который крайне негативно скажется на США, Тайване, Китае и других странах региона и мире в целом. Причина в том, что не существует универсально приемлемого результата.

К счастью, благодаря той дипломатической структуре, которую США и Китай создали четыре десятилетия назад и в рамках которой обе стороны, по сути, согласились не соглашаться по поводу Тайваня, обе страны смогли избежать конфликта и построить продуктивные отношения, благодаря которым удалось положить мирный конец Холодной войне на западных условиях. США и Китай развили глубокие экономические отношения. Тайвань, со своей стороны, стал одним из азиатских тигров и превратился из однопартийной диктатуры в прочную демократию.

Парламент Тайваня 行政院全球資訊網站資料開放宣告

Безусловно, отношения США и Китая резко ухудшились в последние годы, но не из-за Тайваня. Здесь стоило бы указать на проводимую КНР милитаризацию Южно-Китайского моря, ее несправедливую торговую практику, всё более жесткие репрессии внутри страны и экономическое принуждение стран в регионе.

Однако теперь есть предположение, что председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность использования силы для поглощения Тайваня в попытке реализовать свою цель «омоложения» Китая и войти в историю великим правителем. Возможно, он также пытается формировать политику Тайваня и поддерживать лидеров, которых он считает более дружелюбными по отношению к КНР. Какими бы ни были мотивы китайского лидера, на Тайвань оказывается всё более значительное экономическое давление, против острова осуществляются кибератаки, ведется информационная война, предпринимаются попытки осуществить вмешательство в его демократические процессы, рядом с островом проводятся пролеты военной авиации, у побережья Китая поблизости от Тайваня разворачивается дополнительный военный потенциал, а также предпринимаются попытки не допустить Тайвань в международные организации.

В своей официальной политике США давно подчеркивают принцип, согласно которому изменение статус-кво должно происходить на основе консенсуса и при поддержке народа Тайваня. США также постоянно заявляли, что не поддерживают независимость Тайваня, пытаясь не допустить, чтобы Тайвань спровоцировал кризис.

Некоторые в США выступают за то, чтобы признать неизбежность захвата Тайваня материковой частью страны. Но если позволить Китаю принудить Тайвань к вступлению в КНР или дать ему поглотить остров, такое развитие событий подорвет или даже положит конец системе альянсов США в Азии. Правительства либо будут склонны подчиняться Китаю — в результате в Азии будет действовать своя версия финляндизации — либо станут более автономными, что может привести к распространению обычных вооружений и даже ядерного оружия.

Авианосец USS John C. Stennis ВМС США Official U.S. Navy Page

Существует также тот факт, что почти 24 млн человек лишатся своих демократических возможностей, в то время как Китай сможет распространять власть по всему Тихому океану, контролировать ключевые судоходные пути и доминировать в жизненно важной полупроводниковой промышленности Тайваня. Любой из этих результатов снизит региональную стабильность, свободу и процветание.

На другой стороне дискуссии находятся те, кто считает, что Тайвань — это уже по факту независимое государство, и относиться к нему следует соответствующим образом. Но поощрение или признание независимости Тайваня перед лицом оппозиции на материке почти наверняка приведет к конфликту, разрыву американо-китайских отношений или и тому, и другому.

Это означает, что Тайваню следует по-прежнему давать понять, что он должен действовать осторожно. Некоторые утверждают, что такой подход дает Китаю слишком большое влияние. Но для проведения успешной внешней политики часто необходимо идти на жесткие компромиссы. Если США хотят избежать риска войны и поддерживать рабочие отношения со второй по величине экономикой мира — мировой державой, имеющей решающее значение по самым разным вопросам, от изменения климата до мирового здравоохранения и ядерного нераспространения, — у них нет полной свободы действий в отношении Тайваня.

Что необходимо, так это изменения политики, подходящие для того, чтобы иметь дело с более мощным и напористым Китаем. Это включает в себя усиление военного потенциала США в регионе, налаживание более тесной оборонной интеграции с Японией и Австралией, укрепление оборонного потенциала Тайваня, наиболее важного для то, чтобы замедлить темпы возможного китайского вторжения, и координацию с партнерами и союзниками в регионе и Европе по экономическим и военным мерам, которые могут быть приняты в ответ на агрессию Китая.

Ряд из этих аспектов необходимо продемонстрировать Китаю. Цель должна заключаться в уменьшении неопределенности в намерениях Америки и ее способности реализовать их, одновременно подчеркивая для китайских лидеров экономические и военные издержки агрессии. Также следует рассмотреть заявление Конгресса о предоставлении президенту условных полномочий на использование военной силы в ответ на агрессию Китая против Тайваня.

Китайский бомбардировщик H-6

В то же время администрация президента США Джо Байдена должна ясно дать понять, что не отступает от давней американской политики «одного Китая». Соответственно, он «признает правительство Китайской Народной Республики в качестве единственного законного правительства Китая», поддерживает неофициальные отношения с Тайванем и считает, что любые изменения не должны происходить в результате угрозы силой или ее применения.

Так же, как китайские лидеры желают Тайваня, они хотят и сохранить власть и политическую монополию Коммунистической партии Китая. В случае дорогостоящей войны за завоевание острова эти монополия и власть могут оказаться под ударом. Тем не менее если Тайбей объявит независимость или США признают Тайвань суверенным государством, многие на материке сочли бы вторжение на остров неизбежным. Целью политики США должно быть сдерживание первого развития событий и недопущение второго.