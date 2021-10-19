София, 19 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких дней подвижной состав общественного транспорта столицы Болгарии пополнится 30 автобусами с электродвигателями. Об этом, как передает софийская газета «Факты», сообщил 19 октября заместитель мэра Софии по вопросам пассажирских перевозок Кристиан Крыстев.

Дарья Драй ИА REGNUM Салон электробуса

Согласно официальной информации, новые машины были приобретены в рамках специальной правительственной программы по модернизации городской инфраструктуры Софии. Электробусы оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, а также устройствами для зарядки мобильных телефонов.

«Мы давно работаем над созданием транспорта будущего, в котором будут использоваться передовые технологии», — резюмировал К. Крыстев.

В то же время, по словам независимых экспертов, работа подобного вида транспорта в столице Болгарии изначально может оказаться под угрозой срыва. Ранее из-за резкого подорожания электроэнергии в стране с софийских городских маршрутов были сняты сотни трамваев и троллейбусов.