Вена, 19 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Совет по туризму Вены зарегистрировал профиль на сервисе OnlyFans. Об этом 18 октября сообщило издание «Афиша Daily».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

Как отмечает СМИ, причиной регистрации совета на сайте для публикации эротических фото и видео стал протест против политики Facebook, Instagram и TikTok. Дело в том, что соцсети систематически удаляли контент музеев Вены — на снимках шедевров искусства люди были изображены голыми. Так в 2018 году Facebook посчитал порнографической фотографию статуэтки Венеры Виллендорфской возрастом 25 тыс. лет.

ИА REGNUM напоминает, что изображение обнажённого тела является нарушением правил соцсети. Подобные снимки автоматически удаляются алгоритмами Facebook, Instagram и TikTok.