Гавана, 19 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас прибыл в Венесуэлу с рабочим визитом, целью которого является рассмотрение основных вопросов, связанных с двусторонней экономической повесткой дня. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на посольство Кубы в Каракасе.

ИА REGNUM Куба

В состав делегации, возглавляемой сопредседателем Межправительственной комиссии Соглашения о всестороннем сотрудничестве между двумя странами, также входит министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка.

В состав делегации также входят вице-президент Кубинской группы биотехнологической и фармацевтической промышленности (Biocubafarma) Майда Маури Перес и президент компании Cuba Petróleo (Cupet) Хуан Торрес.