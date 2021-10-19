Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Потоковый сервис Hulu выложил в сеть трейлер будущего анимационного сериала для взрослых «Хит-Манки». Ролик был опубликован 18 октября на YouTube-канале проекта.

Marvel Studios Marvel

Премьера шоу состоится на сайте онлайн-кинотеатра 17 ноября 2021 года. В трейлере авторы «Хит-Манки» показали историю становления главного героя — любознательной японской макаки, которую научил своему ремеслу киллер, после смерти явившийся обезьяне в виде призрака.

Для справки: первый цифровой комикс «Хит-Манки» Marvel выпустила в 2010 году, впоследствии персонаж появился в выпусках комикса «Дэдпул». Над проектом сериала-адаптации работают режиссёры Джош Гордон и Уилл Спек.