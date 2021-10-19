Ставрополь, 19 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вновь превышен показатель предыдущего антирекорда по числу заразившихся коронавирусом в течение одних суток. За последний день положительные тесты были подтверждены у 381 жителя края. Это самый высокий прирост за все время пандемии. Такие данные привел губернатор региона Владимир Владимиров 19 октября в своем Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он также отметил рост числа выздоровевших. За прошедший день их стало больше на 347 человек, а общее число сумевших преодолеть болезнь составило 73 074 человека.

Не удалось спасти врачам 3618 пациентов с COVID-19. Из них 35 человек скончались за прошедшие сутки. По числу заразившихся коронавирусом и умерших от последствий болезни Ставрополье является антилидером на Северном Кавказе.