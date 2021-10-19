Сеул, 19 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В 2021 году Южная Корея занимает 20-е место в мире по индексу верховенства закона. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте некоммерческой организации World Justice Project.

Kenny J Lee Южная Корея

По сравнению с 2020 годом положение Южной Кореи в рейтинге не изменилось. Страна по-прежнему занимает 20-е место с 0,74 баллами.

Известно, что в топ-3 стран мира по индексу верховенства закона вошли: Дания (0,9 б.), Норвегия (0,9 б.) и Финляндия (0,88 б.).

Отмечается, что за год Узбекистан поднялся на 14 строчек, до 85-го места (0,49 б.), Молдавия — на 16 строчек, до 73-го (0,51 б.). С другой стороны Белоруссия, напротив, упала на 21 строчку вниз, до 97-го места (0,48 б.), а Мьянма — на 6 строчек, до 128-го места (0,39 б.).

Индекс верховенства закона World Justice Project (WJP) является ведущим мировым источником оригинальных и независимых данных о верховенстве закона. Оценка индекса основывается на данных опроса более 138 тыс. домохозяйств и 4200 практикующих экспертов из 139 стран и юрисдикций.