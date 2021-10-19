Ла-Пас, 19 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Президент Луис Арсе подчеркнул важность возрождения надежды и построения лучшей Боливии. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Национальном саммите по экономической и производственной реконструкции страны, сообщает Prensa Latina.

UNCTAD Луис Арсе

Перед сотнями участников из различных социальных секторов в Ла-Пасе президент объявил, что предложения, вытекающие из этих встреч в девяти департаментах южноамериканской страны, будут включены в Национальный план развития, который будет представлен ассамблее страны.

Вновь возрождается надежда построить достойную и развивающуюся страну для наших детей, отметил Арсе, и подчеркнул, что экономика в Боливии растет, а безработица и бедность снижаются.

Он отметил, что в большинстве юрисдикций было предложено, чтобы Боливия «вступила в эру индустриализации», и высоко оценил в этом смысле инициативу исполнительного секретаря Центрального рабочего центра Боливии Хуана Карлоса Уарачи, который предложил развивать водный сектор не только для потребления, но и для развития промышленности.

«Сегодня очень важно заботиться о матери-Земле, заботиться об окружающей среде. Мы говорим об индустриализации наших ресурсов, нашего сырья, но это идет рука об руку с заботой о матери-Земле и окружающей среде», — сказал он.