Баку, , 11:31 — REGNUM Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок 19 октября прибыл в Баку с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Флаг Словакии

Корчок провёл встречу в министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. После этого гостя из Словакии принял президент республики Ильхам Алиев.

Сообщается, что стороны в ходе переговоров оценили развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией, как удовлетворительные. Также была отмечена важность взаимных визитов.

Стоит отметить, что Корчок ранее посещал Азербайджан в марте текущего года. Он тогда заявил о готовности Братиславы поддержать Баку в постконфликтный период.