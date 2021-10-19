Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Полиция разыскивает неизвестного, который обстрелял из рогатки металлическими шариками машину с ребенком в Петербурге. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

rafaelpublio Рогатка

Опасный хулиганский поступок был совершен 18 октября около 17:00 во дворе дома № 33 на Дунайском проспекте. Неизвестный, предположительно из рогатки, выстрелил двумя металлическими шариками от подшипника в заднее стекло автомобиля Renault Logan под управлением 34-летней женщины.

«В автомобиле находилась дочь водителя четырех лет. В результате произошедшего никто не пострадал. По данному фату возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (Хулиганство)», — рассказали в полиции.

В настоящий момент полицейские разыскивают злоумышленника.