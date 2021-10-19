Оренбург, 19 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Оренбурге задержаны трое сотрудников уголовного розыска. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает областное управление СКР.

Фото: oren.sledcom.ru Один из задержанных сотрудников полиции

По данным следствия, 4 октября трое оперуполномоченных отдела полиции № 2 применили в отношении доставленного в отдел гражданина психическое и физическое насилие. Это было сделано для получения от него нужных им показаний и улучшения показателей раскрываемости.

Все трое полицейских к настоящему времени задержаны. Следователи будут настаивать на заключении их под стражу.